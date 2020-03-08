ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للمرأة بصورة نادرة

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لها احتفالا باليوم العالمي للمرأه من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت ليلى في الصورة وهي في سن مبكرة وعلقت على الصورة قائلة : " يوم سعيد ، اليوم العالمي للمرأة".





وحرصت الفنانة ليلي علوي علي حضور احتفالية اليوم العالمي للمرأة، التي نظمتها المهندسة زينب بشير رئيس جمعية "بنحبك يا مصر" وعضو جمعية موناكو بحضور د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة داخل متحف القوات الجوية وشارك في الاحتفالية نساء من مختلف قطاعات الجمهورية ومحاربات بهية.



