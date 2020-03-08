في يوم المرأة العالمي 2020.. فيسبوك يحتفل بالسيدات اللاتي يستخدمن منصته في خدمة المجتمع

اهتماما منه بالمرأة وبدورها في المجتمع، سلط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام المنصة، احتفالًا بيوم المرأة العالمي لعام ٢٠٢٠.





قال فيسبوك: "مع بداية عقد جديد تواصل المرأة دورها الفعال في إقامة المجتمعات البناءة وقيادة التغيير المجتمعي حول العالم. واحتفالًا بيوم المرأة العالمي لعام ٢٠٢٠، يسلط فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام فيسبوك، ليؤكدن بذلك أن إحداث التغيير ممكن، وأن المرأة ستظل رائدة الحركة الإنسانية التي تجعل العالم مكانًا أفضل".





وذكر "فيسبوك" أن من أبرز المبادرات الرائعة التي خرجت من منطقة الشرق الأوسط كانت مبادرة منال رستم باسم بإنشاء مجتمع مغلق للسيدات فقط على فيسبوك باسم Surviving Hijab، والذي يضم الآن ٧٥٠ ألف عضوة.





وكان هدف "منال" من إنشاء هذه المجموعة هو القضاء على الصورة النمطية للفتاة والسيدة التي ترتدي الحجاب، وأن تشجع المحجبات على ارتداء ملابسهن بكل فخر.





وأوضح فيسبوك أن الحوار والحراك الإيجابي حول العالم، لم يتوقف عن المرأة طوال العام، حيث تم نشر أكثر من ٤ ملايين منشور على إنستجرام Instagram باستخدام هاشتاج #bodypositivity، بينما كان أكثر من ٦٠٪ من حملات جمع التبرعات على فيسبوك من تنظيم سيدات.





وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من ربع رائدات الأعمال اللاتي يرأسن مشروعات صغيرة ومتوسطة قلن إن عائلة تطبيقات فيسبوك ساعدتهن على تحسين أعمالهن.





وكانت حركة #metoo قد انطلقت في ١٥ أكتوبر من عام ٢٠١٧ لتشهد أكثر من ١٢ مليون منشور، تعليق، وتفاعل على فيسبوك في أقل من ٢٤ ساعة، حيث قامت السيدات بمشاركة مواقف التحرش والاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها بكل شجاعة.



