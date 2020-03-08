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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسعودية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية في ختام تعاملات اليوم  اليوم الاحد 8-3-2020 ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 176.74 ريال سعودي وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق السعودية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد اسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية 
وتتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور 
التالية نتعرف على اسعار الذهب في السعودية لجميع الاعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. 

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وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (201.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (53.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (185.15 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.34 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (176.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.10 دولار أمريكي)

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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (151.49  ريال سعودي) أي ما يعادل (40.37 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (117.16 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (100.99 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.91 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,282 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,674 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,414  ريال سعودي) أي ما يعادل (376.82 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (201,980 ريال سعودي) أي ما يعادل (53,830 دولار أمريكي).
ريال السعودي.
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