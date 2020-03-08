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محافظات

خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء

الأحد 08/مارس/2020 - 06:16 م
محافظ القاهرة يكرم
محافظ القاهرة يكرم أسر الشهداء
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عبد العزيز جمال
سلم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال  ٣ من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس  التى تحمل أسماء أبناءهم تقديرا لتضحياتهم.


وتضمنت اللوحات البطل الشهيد جندى مجند / إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين ، البطل الشهيد الرائد/ماجد احمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات ، البطل الشهيد مقدم / ماجد احمد محمد صبري على مدرسة التحرير الإعدادية بنين.


جاء ذلك خلال  احتفالية محافظة القاهرة اليوم لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور اسرهم واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. 


وتحتفل مصر بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام ، بعد أن أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.


وبعد وفاته على الجبهة أثناء تفقد القوات نعاه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، كما أطلق اسمه على عدد من الميادين والشوارع في مصر أبرزها ميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير في قلب القاهرة.
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
خلال احتفالية التكريم.. ماذا قدم محافظ القاهرة لأسر الشهداء
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