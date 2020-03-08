ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 900

أعلن معهد روبرت كوخ بالعاصمة الألمانية برلين، منذ قليل، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 900 حالة.





وقال المعهد إن أعلى نسب الإصابة في ألمانيا سجلت في ولاية شمال الراين ويستفاليا ثم ولاية بادن فورتمبيرج ثم بافاريا. وفيما عدا ولاية سكسونيا أنهالت فقد ظهرت العدوى في جميع الولايات الألمانية.





ونظرًا للتهديد المالي الذي يمثله الفيروس للاقتصاد الألماني يعقد قادة الائتلاف الحاكم في البلاد مساء اليوم الأحد اجتماع قمة للتشاور من أجل اتخاذ إجراءات تدعم الشركات الاستثمارية في البلاد لمواجهة الآثار السلبية للمرض.



