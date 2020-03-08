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مصر تحاصر انتشار كورونا.. الديهي: شائعات السوشيال ميديا أوهام وغير واقعية

الأحد 08/مارس/2020 - 07:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أول دولة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر مثل الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحاصر وتمنع انتشار المرض بصورة كبيرة.

وأوضح أن عدد الإصابات في مصر بشأن فيروس كورونا "حالة لعائد من صربيا، وحالة أجنبي كان شرق القاهرة، وأجنبي يعمل بشركة بترول، و45 شخصا في بؤرة واحدة بمركب سياحية، و11 حالة تحليلهم سلبي، وتم وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، و31 حالة إيجابية تم وضعهم بمستشفى العزل".


وأكد أن كل ما يتم ترديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محطات صفراء وأشخاص لا ضمير لهم حول فيروس كورونا مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن وزارة الصحة هي المصدر الرئيسي للمعلومات حول فيروس كورونا، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن تتستر مصر على حالات كورونا رغم انتشاره في العالم أجمع.


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