البرلمان يتحصن ضد كورونا.. وعبد العال يطالب بالالتزام بمعايير الصحة العالمية

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالالتزام بمعايير الصحة العامة التي حددتها وزارة الصحة، ممازحًا "مفيش مجاملات زيادة على اللازم.. أنا عارف عواطفنا ما شاء الله".
كان ذلك في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، التي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، في إطار الإجراءات التي اتخذها البرلمان.
وفي إطار حرص مجلس النواب، على الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا"، قامت الأمانة العامة للبرلمان بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدي في كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلي تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان.
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يضاف إلى جانب ذلك توجيهات الأمين العام المستشار محمود فوزي، ببث الشاشات المنتشرة في أنحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، ببث التعليمات الطبية اللازمة علي شاشات المجلس المنتشرة في كافة الأروقة.
وشملت الإرشادات الطبية التي بثتها الشاشات، أهمية المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين و مشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة على العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلي الذراع وليس اليدين.