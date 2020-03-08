بـ ماكياج غريب.. مي عمر بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد





وظهرت بها مى عمر ، بجاكيت أنيق ومميز من الجلد المنفوش من الأكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت مى عمر على اللون الأسود للعيون ليبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الهادئ الذى يتناسب مع إطلالتها.





وقامت بتسريح شعرها على طريقة الويفي، وتركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع خاتم لليد لإكمال إطلالتها.