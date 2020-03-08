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محافظات

أول حالة وفاة بسبب كورونا في مصر.. شاهد اللقطات الأولى لمقر جثمان السائح الألماني

الأحد 08/مارس/2020 - 10:24 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم جادالله
أودعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر جثمان السائح الألمانى، الذي توفي اليوم بمشرحة مستشفى الغردقة العام بسبب فيروس كورونا، تمهيدا لنقله إلى ألمانيا بعد تصريح النيابة بالدفن، ومن المقرر حضور مندوب من السفارة الألمانية لاستلام جثمانه خاصة وأن زوجته تركته بعد علمها بإصابته بفيرس كورونا وتدهور حالته الصحية.

أول حالة وفاة بسبب كورونا في مصر
وينشر "صدى البلد" مقطع فيديو لمستشفى الغردقة العام المحتجز بها جثمان السائح الألماني الذي توفى اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

 وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) 

بيان الصحة بشأن أول حالة وفاة بسبب كورونا في مصر
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.
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