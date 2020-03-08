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أصل الحكاية

بـ الكوع.. طريقة جديدة للمصافحة بسلطنة عمان بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:50 م
طريقة مبتكرة للمصافحة
طريقة مبتكرة للمصافحة فى عُمان
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ميس رضا
في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، أصبح العديد من الأشخاص يبتكرون مصافحات مبتكرة لا تتضمن استخدام اليدين، وذلك كوسيلة للوقاية من الفيروس الذى ينتقل عند ملامسة الأشخاص المصابين به.

وكنمط جديد للمصافحة،  ظهر وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدى وهو يصافح  المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، عن طريق  "الكوع" ، وتداولت الصورة التى جمعتهما على نطاق واسع على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ليتصدر هاشتاج #الصحة_العمانية واجهة موقع التدوين الصغير.

 
ونظرًا للتحذيرات التى تطلقها منظمة الصحة العالمية وسلطات صحية معنية تدعو فيها لتقليل نمط المصافحة المعتاد عن طريق اليد أو التقبيل بين الأشخاص.


وكانت وزارة الصحة العمانية قد نصحت مع بدايات الإعلان عن فيروس كورونا بالابتعاد عن التقبيل والمصافحة باليد؛ تجنبًا لانتقال عدوى الفيروس الذى أصبح يتوسع عالميًا بشكل يومي.

بينما انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية طرق جديدة للمصافحة حيث اقترح حاكم ولاية نبراسكا بيت ريكيتس، طريقة جديدة للسلام بدلا من المصافحة باليد للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث ظهر في فيديو وهو يحيي أشخاصا أثناء خروجهم من منشأة للحجر الصحي في أوماها بطريقة السلام بالمرفقين "الكوع".

وفي العاصمة الصينية بكين، تطلب اللوحات الإعلانية الحمراء المعلقة في الشوارع من الناس عدم المصافحة باليد، وتقترح عليهم اللجوء إلى التحية التايلاندية التي يتم فيها ضم اليدين معًا والانحناء.

بالإضافة إلى ذلك، ابتكر عدد من الصينيين طريقة جديدة للمصافحة أطلقوا عليها اسم «تحية ووهان»، في إشارة إلى مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، حيث تتم المصافحة بالأقدام بدلًا من الأيدي.
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