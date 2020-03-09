أخبار الفن.. انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم.. إطلالة مثيرة لـ زينة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها

حرص وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على إعادة نشر خبر انفصال الفنانة أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم عبر "فيس بوك".

إطلالة مثيرة لـ زينة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد





نشرت الفنانة زينة عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم

علم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.





بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر بلوفر محمد حماقي الممزق وموعد طرح ألبومه الجديد

أثار الفنان محمد حماقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه أثناء ظهوره في حلقة أمس السبت في برنامج the voice kids





حقيقة انفصال إليسا عن روتانا





ردت الفنانة إليسا على سؤال أحد معجبيها "هل إذا كان البومها القادم هو أخر أعمالها؟"، عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".