AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم.. إطلالة مثيرة لـ زينة

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:09 ص
أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها


حرص وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على إعادة نشر خبر انفصال الفنانة أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم عبر "فيس بوك".


إطلالة مثيرة لـ زينة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد


نشرت الفنانة زينة عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم


علم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.


بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر بلوفر محمد حماقي الممزق وموعد طرح ألبومه الجديد


أثار الفنان محمد حماقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه أثناء ظهوره في حلقة أمس السبت في برنامج the voice kids


حقيقة انفصال إليسا عن روتانا


ردت الفنانة إليسا على سؤال أحد معجبيها "هل إذا كان البومها القادم هو أخر أعمالها؟"، عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانفصال .. أصالة خسرت هؤلاء النجوم من أجل زوجها السابق طارق العريان

انت جوز أنغام؟.. أحمد إبراهيم يتعرض لموقف محرج في حفل زوجته

العد التنازلى لـ the Voice Kids بموسمه الثالث.. صور

حقيقة انفصال إليسا عن روتانا

إطلالة مثيرة لـ زينة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بعد الانفصال.. حكاية 13 شهر زواج بين أنغام وأحمد إبراهيم

ترشيحاتنا

خالد الغندور يتجاهل الزمالك في تهنئة الأندية المتأهلة لنصف نهائي أبطال أفريقيا

مواجهة تاريخية.. حصيلة ما قدمه رينيه فايلر أمام مورينيو في مباراتين بالدوري الأوروبي

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

ذا ناشيونال: مصر الرابح الأكبر من تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة

خناقة شوارع بين لاعبي المصري ونهضة بركان

بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا