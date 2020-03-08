بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر بلوفر محمد حماقي الممزق وموعد طرح ألبومه الجديد

أثار الفنان محمد حماقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه أثناء ظهوره في حلقة أمس السبت في برنامج the voice kids

حيث ارتدى محمد حماقى بلوفر ممزق بصيحة Torn clothes باللون الزيتي مع قميص باللون الأبيض، ورباطة عنق بنفس لون البلوفر

ورغم أن الأزياء الممزقة موضة انتشرت بقوة في العالم من عام 2012 إلى الآن إلا أن بلوفر محمد حماقي أثار حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي





سعر بلوفر محمد حماقى الذى أثار الجدل





عرف بلوفر حماقى الذى اثار جدلا كبيرا باسم "Distressed" أو "Destroyed" ويتميز بفتحات في كل مكان لإضفاء لمسة جمالية عليه ويتراوح سعره بين 140 إلى 595 دولارا أى ما يعادل 2189 إلى 9305 جنيهات وذلك وفقا لموقع "lookastic" البريطاني للأزياء.





موعد طرح ألبوم محمد حماقى الجديد





يستعد المطرب محمد حماقى لطرح ألبومه الغنائى الجديد فى موسم الصيف المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل أغانيه. و قد اعلن حماقى عن هذا الموعد امس من خلال حفلا غنائيا فى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس , قدم خلاله إحدى أغانى ألبومه الجديدة وتحمل اسم "الكل عرف" وتقول كلماتها: "الكل عرف إ ن أنا وأنت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي".





وقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة من اجمل اغانيه منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري إيه" و"أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني" "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا"، ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من جانب الجمهور.





ألبوم كل يوم من ده عام 2019





كان آخر البومات محمد حماقى "كل يوم من ده" و الذى تم طرحه فى يناير 2019 و ضم الألبوم 20 أغنية جديدة يا زلزال ، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، وياغربة، م البداية، ويا ستار





أما الجانب الآخر من الألبوم، يتضمن أغنيات، قدام الناس، كفاية حلول وسط، راضينى، وراسمك فى خيالى، ولاعتاب ولا حيرة، والحكاية حكايتنا، وعاش من شافك، وخلينا زي ما حنا، وقالو عنك، خدنى إليك.





وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.





وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.



The voice kids الموسم الثالث

ودع امس الفنان محمد حماقي الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" بمشاعر مختلطة ما بين السعادة والحزن.

وقال محمد حماقي، في تصريحات عرضها حساب البرنامج بموقع Facebook، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"، وحزين لأن الموسم ينتهي، مشيرا إلى ما تتميز به برامج المواهب للكبار عن برامج الصغار، الذين لا يعرفون في هذه المرحلة من حياتهم إلا بثّ الطاقة الإيجابية.

وعبر محمد حماقي عن أمله في أن يكون البرنامج قد تمكن من تقديم أصوات جميلة، وأن يكون المشتركون قد تعلموا من التجربة، سواء اختاروا أن يواصلوا في مشوار الفن فيما بعد، أو اختاروا مسارا آخر لحياتهم.