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رياضة

تعليق قوي من إدارة الواد المغربي على مواجهة الأهلي

الأحد 08/مارس/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي إن مواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا نهائي قبل الأوان.

وأضاف طلال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten ان الأهلي يُعد من الفرق الاقوى في أفريقيا ودائما مؤهل للفوز باللقب الأفريقي نظرًا لتاريخه الكبير .

وأكمل عضو مجلس الوداد تمنينا عدم مواجهة الأهلي في هذا الدور خاصة بعد فوز الوداد بالبطولة الأفريقية عام 2017 .

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن الأهلي سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
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