تعليق قوي من إدارة الواد المغربي على مواجهة الأهلي

قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي إن مواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا نهائي قبل الأوان.





وأضاف طلال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten ان الأهلي يُعد من الفرق الاقوى في أفريقيا ودائما مؤهل للفوز باللقب الأفريقي نظرًا لتاريخه الكبير .





وأكمل عضو مجلس الوداد تمنينا عدم مواجهة الأهلي في هذا الدور خاصة بعد فوز الوداد بالبطولة الأفريقية عام 2017 .



