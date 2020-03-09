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مرأة

هيخليكي قمر.. إليكي طريقة ماسك مكعبات البطاطس

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:01 ص
هيخليكي قمر .. إليكي
هيخليكي قمر .. إليكي طريقة ماسك مكعبات البطاطس
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اسماء محمد
البطاطس من أكثر المكونات الطبيعية والفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة  والحصول على وجه خالي من الحبوب وبشرة صافية ولونها متجانس

موقع "boldsky يقدم لك ماسك مكعبات البطاطس  لتجديد شبابك وإزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء خلال 10-12 يومًا.

 1 بطاطس نيئة 
1 ملعقة طعام خل عصير التفاح
 كمية كافية من الماء 

طريقة عمل ماسك مكعبات البطاطس 
- خذى البطاطس النيئة واغسليها وقشريها وقطعيها إلى مكعبات.
-  أضيفي مكعبات البطاطس وخل التفاح إلى خلاط وامزجي جيدًا. سوف تحصلى على عجينة سميكة.
-  أضيفى القليل من الماء عليه و اسكبيه في صينية الثلج. 
- تجمد لمدة 3-4 ساعات حتى تتحول إلى مكعبات ثلج البطاطس.
- خذى مكعبات بطاطس من علبة الجليد وافركيها على وجهك خاصةً في المناطق المتأثرة بالرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. 
- نظفى وجهك بشكل صحيح واتركيه حتى يجف بمنشفة جديدة. 

- يمكنك تخزين مكعبات الثلج لمدة أسبوع كامل ومتابعة العملية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لرؤية نتائج فعالة.
 
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