AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشر 10،45// ماسك فعال لعلاج حب الشباب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:46 م
اسماء محمد

يعد ماسك قشر الموز والكركم والعسل علاجا فعالا لمشكلة حب الشباب عند الفتيات والشباب حيث يحتوى قشر الموز على خصائص المضادة للبكتيريا الضارة التي تسبب حب الشباب والكركم يعطي مظهرا قويا والعسل مرطبا ومغذيا للبشرة مما يوفر علاجا قويا لحب الشباب.

قدم موقع "boldsky" خطوات عمل ماسك قشر الموز لعلاج حب الشباب عند الفتيات والشباب.
2 ملعقة صغيرة قشر موز مقطع
 1/2 ملعقة صغيرة عسل 
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقة عمل ماسك قشر الموز وخطوات الاستخدام:
- خذي قشر الموز في وعاء وأضيفي العسل والكركم إليه واخلطيه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة. 
- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
- استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في فصل الشتاء.. 3 وصفات فعالة ورخيصة الثمن لعلاج مشاكل البشرة الجافة

نوع من التوابل يغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل.. تعرفي عليه

لـ القضاء على حب الشباب.. أفضل الماسكات للبشرة الدهنية

وصفة سحرية للتخلص من حب الشباب

بجنيه واحد.. وصفتان سحريتان لإزالة البثور في دقائق

وصفة زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

ترشيحاتنا

أسعار شيفروليه 2020 في السعودية اليوم .. صور

القوى العاملة: تم وضع المصري المصاب بكورونا بإيطاليا تحت الإقامة الجبرية..فيديو

توفى خلال تصوير شيخ العرب همام.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي في ذكرى ميلاده

مجدي عبد الغني يزف بشرى سارة لـ الأهلي بشأن مبارياته المقبلة

تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي.. هاجم أشرف عبد الباقي وهذا تعليقه على لقب "وزير الأخلاق"

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني