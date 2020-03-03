نشر 10،45// ماسك فعال لعلاج حب الشباب





يعد ماسك قشر الموز والكركم والعسل علاجا فعالا لمشكلة حب الشباب عند الفتيات والشباب حيث يحتوى قشر الموز على خصائص المضادة للبكتيريا الضارة التي تسبب حب الشباب والكركم يعطي مظهرا قويا والعسل مرطبا ومغذيا للبشرة مما يوفر علاجا قويا لحب الشباب.





قدم موقع "boldsky" خطوات عمل ماسك قشر الموز لعلاج حب الشباب عند الفتيات والشباب.

2 ملعقة صغيرة قشر موز مقطع

1/2 ملعقة صغيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم





- خذي قشر الموز في وعاء وأضيفي العسل والكركم إليه واخلطيه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

- استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.







