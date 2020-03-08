بيفتح ويحمي من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت الزيتون

يعد ماسك القرفة وزيت الزيتون من أقوي الماسكات القادرة على تفتيح البشرة وتغذيتها، حيث يساعد في زيادة الدورة الدموية عن طريق تحفيز الأوعية الدموية ويساعد في الحماية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.





قدم موقع " boldsky" الهندي طريقة عمل ماسك القرفة وزيت الزيتون لتفتيح الوجه بسهولة والحصول على بشرة متألقة.





مكونات ماسك القرفة وزيت الزيتون:

2-3 قطرات من زيت القرفة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون





طريقة استخدام ماسك القرفة وزيت الزيتون:

1. قومي أولًا بخلط زيت القرفة وزيت الزيتون في وعاء نظيف.

2. يمكنك أيضا استخدام هلام البترول بدلا من زيت الزيتون إذا كنت تريدين ذلك.

3. تطبيق هذا الخليط بالتساوي على وجهك. كوني حذرة للبقاء بعيدا عن عينيك.

4. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء العادي.

5. استخدمي هذا المزيج بانتظام مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل







