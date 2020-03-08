AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بيفتح ويحمي من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت الزيتون

الأحد 08/مارس/2020 - 11:48 م
بيفتح ويحمي من التجاعيد
بيفتح ويحمي من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت الزيتون
Advertisements
اسماء محمد
يعد ماسك القرفة وزيت الزيتون من أقوي الماسكات القادرة على تفتيح البشرة وتغذيتها، حيث يساعد في زيادة الدورة الدموية عن طريق تحفيز الأوعية الدموية ويساعد في الحماية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. 

قدم موقع "boldsky" الهندي طريقة عمل ماسك القرفة وزيت الزيتون لتفتيح الوجه بسهولة والحصول على بشرة متألقة.

مكونات ماسك القرفة وزيت الزيتون:
2-3 قطرات من زيت القرفة 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

طريقة استخدام ماسك القرفة وزيت الزيتون:
1. قومي أولًا بخلط زيت القرفة وزيت الزيتون في وعاء نظيف. 
2. يمكنك أيضا استخدام هلام البترول بدلا من زيت الزيتون إذا كنت تريدين ذلك.
 3. تطبيق هذا الخليط بالتساوي على وجهك. كوني حذرة للبقاء بعيدا عن عينيك.
 4. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء العادي.
 5. استخدمي هذا المزيج بانتظام مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماسك سحرى يخلصك من اسمرار الأماكن الداكنة فى أسبوع

طريقة عمل ماسك القهوة بنتائج مذهلة

طريقة عمل ماسك الكركم لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة

لا ترميها بعد اليوم.. 5 فوائد لـ قشر الليمون.. 6 لـ البطاطس.. واليوسفي يحميك من السرطان

للسيدات فقط .. طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه

ترشيحاتنا

بعد انفصاله عن أنغام.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم

بعد الانفصال.. حكاية 13 شهر زواج بين أنغام وأحمد إبراهيم

قبل مواجهة الزمالك.. الكاف يقرر إيقاف نجم الرجاء المغربي.. فيديو

عبد الناصر محمد: أرفض العمل نهائيا مع ميدو لهذا السبب

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد

أنغام تلغي متابعة زوجها على انستجرام.. وأحمد إبراهيم يحيي زوجته الأولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي