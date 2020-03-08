خالد الجندي يوضح حكم التستر على مريض كورونا .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عدة دروس مستفادة من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم.





وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، أن تلك الدروس هي «احترام علم الغيب» و«النظافة» و«الأخذ بالأسباب»، مضيفًا: «فيروس كورونا يمكن القضاء عليه في 3 أيام، بالقواعد الصارمة وعدم المجاملة وعدم التستر على أي حالة مرضية، وعدم مخالطة الأصحاء من قبل المريض، والإبلاغ المناسب في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.. إنما كل واحد يتستر على التاني عشان خايف بتوع الصحة ياخدوه للمستشفى، لما كل واحد لا يبالي بأنه يبلغ عن نفسه بالأعراض التي تطابق المرض، ده خيانة لله والرسول والأمة».







