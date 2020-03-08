AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى يوم المرأة.. الإيسيسكو تطالب بحقوق عديدة.. تعرف عليها

الأحد 08/مارس/2020 - 11:42 م
الايسيسكو
الايسيسكو
Advertisements
ميس رضا
دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم النساء لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال الاحتفال  باليوم العالمي للمرأة.

وقالت الإيسيسكو، إنها تعتز بتخليد اليوم العالمي للمرأة، باعتباره مناسبة عظيمة نعبر فيها عن اعترافنا وإقرارنا بالتقدم الذي تم إنجازه على درب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت إيسيسكو في خطتها الاستراتيجية الجديدة ضرورة مشاركة المرأة وقيادتها في مبادرات بناء السلام ومجالات العلوم والابتكار، بوصفها  محفزات رئيسة للتغيير، موضحة أن تطوير منظومة نشطة وشاملة للجميع تضمن للنساء التقدم على جميع المستويات، وهو  أمر بالغ الأهمية.

وتابعت في بيان: “في الوقت الذي تلتزم فيه دول العالم بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية الاجتماعية بشأن التربية، تظهر الحقيقة  أن الفتيات والنساء يمثلن نسبة 65% من حجم  الأمية، التي تصل نسبتها إلى 40% من سكان العالم”.

وأشار البيان إلى حرص المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، على حث خبراء وموظفي المنظمة للعمل على وضع الأطروحات الكفيلة بمجابهة المناهج العتيقة المتعلقة بالنوع، وتفكيك الصور النمطية، ونبذ التمييز، والعمل بشكل جماعي لصون حقوق المرأة لإبراز إمكانياتها الهائلة للقيام بأدوارها القيادية في المجتمع.

ودعت إيسيسكو إلى مزيد من الالتزام بقضايا المساواة بين الجنسين، وتنفيذ القوانين والسياسات بشكل أكثر فعالية، والتي تحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية ضد خروقات حقوق الإنسان.

كما تدعو إلى نشر المفاهيم المبنية على القيم الاجتماعية والثقافية ذات الصلة، والتي من شأنها المساعدة على تخطي العوائق، وتوفير كل أشكال الدعم للمرأة لضمان نجاحها في جميع المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم في النيجر يشيد برؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الجديدة

اجتماع بين الإيسيسكو ومؤسسة CELL لتعزيز التعاون في قضايا التعليم

المالك: العالم الإسلامي يواجه تحديات تتطلب اتخاذ مبادرات بناءة وإصلاحات جديدة

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا عن الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو

سعفان: هنروح للمرأة في بيتها لإقناعها بالتدريب والتشغيل.. صور

نيفين جامع: دعم وتمكين المرأة محور رئيسي ضمن خطة الحكومة لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة

ترشيحاتنا

بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

خالد أبو بكر عن قرارات التعليم بشأن مواجهة كورونا: غير واقعية

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

خناقة شوارع بين لاعبي المصري ونهضة بركان

بعد وفاة أول حالة بـ كورونا.. بيان عاجل للبرلمان بشأن تصدير الكمامات الطبية

الحالات المصابة جميعها وافدة.. الصحة تطمئن المواطنين بعد وفاة السائح الألماني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي