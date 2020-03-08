فى يوم المرأة.. الإيسيسكو تطالب بحقوق عديدة.. تعرف عليها

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم النساء لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.





وقالت الإيسيسكو، إنها تعتز بتخليد اليوم العالمي للمرأة، باعتباره مناسبة عظيمة نعبر فيها عن اعترافنا وإقرارنا بالتقدم الذي تم إنجازه على درب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.





وأكدت إيسيسكو في خطتها الاستراتيجية الجديدة ضرورة مشاركة المرأة وقيادتها في مبادرات بناء السلام ومجالات العلوم والابتكار، بوصفها محفزات رئيسة للتغيير، موضحة أن تطوير منظومة نشطة وشاملة للجميع تضمن للنساء التقدم على جميع المستويات، وهو أمر بالغ الأهمية.





وتابعت في بيان: “في الوقت الذي تلتزم فيه دول العالم بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية الاجتماعية بشأن التربية، تظهر الحقيقة أن الفتيات والنساء يمثلن نسبة 65% من حجم الأمية، التي تصل نسبتها إلى 40% من سكان العالم”.





وأشار البيان إلى حرص المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، على حث خبراء وموظفي المنظمة للعمل على وضع الأطروحات الكفيلة بمجابهة المناهج العتيقة المتعلقة بالنوع، وتفكيك الصور النمطية، ونبذ التمييز، والعمل بشكل جماعي لصون حقوق المرأة لإبراز إمكانياتها الهائلة للقيام بأدوارها القيادية في المجتمع.





ودعت إيسيسكو إلى مزيد من الالتزام بقضايا المساواة بين الجنسين، وتنفيذ القوانين والسياسات بشكل أكثر فعالية، والتي تحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية ضد خروقات حقوق الإنسان.



