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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور

الأحد 08/مارس/2020 - 11:43 م
ميدان الشيخ حسانين
ميدان الشيخ حسانين
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همت الحسينى
قام اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة بالاشتراك مع شركة الغاز بالبدء في أعمال نقل محابس الغاز خارج نطاق الميدان لاستكمال أعمال التوسعة والتطوير وتقليل حجم الميدان الحالي لتوسعة المنطقة المحيطة به.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع الأعمال الجاري تنفيذها أول بأول وعلى مدار اليوم وقال "وعدنا فأوفينا" والانتهاء من تطوير وتوسعة الميدان خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه المحافظ لرئيس حي غرب المنصورة بمواصلة الأعمال ليل نهار من أجل الانتهاء من تطوير الميدان في أسرع وقت ممكن مع إزالة جميع الإشغالات في المنطقة أول بأول.

وأشار "مختار" إلى أن تطوير ميدان الشيخ حسانين يأتي ضمن خطة تطوير الميادين التي تشهدها مدينة المنصورة ومختلف مراكز ومدن المحافظة وان منطقة الشيخ حسانين ستشهد عملية تطوير كبيرة من إعادة رصف وتجميل للشوارع بعد الانتهاء من تطوير الميدان .

وأكد محافظ الدقهلية أنه يعمل ليل نهار بالاشتراك مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حتي تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل وتعود الدقهلية منارة لمحافظات الدلتا.
محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور
محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور
محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور
محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور
محافظ الدقهلية يتابع أعمال توسعة وتطوير ميدان الشيخ حسانين ..صور
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