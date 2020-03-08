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رياضة

ريال مدريد يتأخر.. ريال بيتيس يسجل الهدف الثاني في شباك كورتوا قبل النهاية بـ 10 دقائق

الأحد 08/مارس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك ضيفه ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح كريستيان تيو في تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 82 بعد هجمة مرتدة إثر خطأ فادح من كريم بنزيما، لينطلق بالكرة قبل أن يصوب أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 45+2 بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء نتيجة لعرقلة مارسيلو، لينفذها الفرنسي بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى بيتيس.

ونجح سيدني ريتشي في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس خلال اللقاء بعد مرور 40 دقيقة بعدما أطلق تصويبة صاروخية سكنت أعلى الزاوية الضيقة للمرمى معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.

وأهدر خواكين فرصة تسجيل هدف لبيتيس في الدقيقة 61 بعدما تسلم الكرة خلف الدفاع ليتلاعب بكورتوا، قبل أن يحولها عرضية بدلًا من تصويبها في المرمى الخالي ليبعدها فاران.

ويخوض ريال مدريد مواجهة بيتيس بمعنويات مرتفعة، بعد أن حسم لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، بهدفين دون رد، والذي جمع بينهما الجولة الماضية.

ويتطلع ريال مدريد في المباراة لتحقيق الفوز، من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني مجددًا، والحفاظ على حظوظه، في حصد لقب الليجا هذا الموسم.
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