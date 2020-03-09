الملكي أهدر الصدارة.. ريال مدريد يخسر خارج أرضه من بيتيس 1-2

خسر فريق ريال مدريد خارج أرضه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني "الليجا".



ونجح سيدني ريتشي في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس خلال اللقاء بعد مرور 40 دقيقة بعدما أطلق تصويبة صاروخية سكنت أعلى الزاوية الضيقة للمرمى معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.





وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 47 بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء نتيجة لعرقلة مارسيلو، لينفذها الفرنسي بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى بيتيس.



ونجح كريستيان تيو في تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 82 بعد هجمة مرتدة إثر خطأ فادح من كريم بنزيما، لينطلق بالكرة قبل أن يصوب أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى.





ملخص المباراة

استحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب منذ بداية المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه ريال بيتيس على غلق منطقة دفاعه والاعتماد على الهجمات المرتدة نحو مرمى كورتوا.

الفرصة التهديفية الأولى في المباراة كانت لصالح ريال مدريد في الدقيقة 15 بعدما تسلم فينيسوس كرة في الجانب الأيسر ليلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد ريال بيتيس بأولى هجماته الخطيرة في اللقاء بعد مرور 28 دقيقة بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء الريال حولها مارك بارترا بالرأس ولكنها مرت أعلى عارضة كورتوا.ش



