ربنا يرحمك بقدر حبي ليك.. عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

ربنا يرحمك بقدر م فرحتني في حياتي،،، ربنا يرحمك بقدر م خليتني راجل يشيل مسؤولية،،، ربنا يرحمك بقدر م أسعدت الناس وضحكتهم،،، ربنا يرحمك بقدر م خلتني مش ناقصني حاجه وعيني مليانه،،، ربنا يرحمك بقدر حبي ليك،،، أبو الصحاب وحشتني جدا يا رب تكون مبسوط في مكانك 🤲 أفتكروه بدعوه فضلا وليس امرآ 🙏💔