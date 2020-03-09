ربنا يرحمك بقدر حبي ليك.. عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

نشر عمر طلعت زكريا، صورة لوالده الفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلا: "ربنا يرحمك بقدر م فرحتني في حياتي، ربنا يرحمك بقدر م خليتني راجل يشيل مسؤولية،،، ربنا يرحمك بقدر م أسعدت الناس وضحكتهم".





واضاف "ربنا يرحمك بقدر م خلتني مش ناقصني حاجه وعيني مليانه،،، ربنا يرحمك بقدر حبي ليك،،، أبو الصحاب وحشتني جدا يا رب تكون مبسوط في مكانك

أفتكروه بدعوه فضلا وليس امرآ 🙏💔".









وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.









يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.



