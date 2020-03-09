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رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
ألغيت بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا، أمس، الأحد بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال ديفيد أجوس أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا: "هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير".

وأضاف: "ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة".

وتابع: "يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين وأمام عدد كبير من المشجعين.

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