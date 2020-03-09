بسبب كورونا.. إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس

ألغيت بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا، أمس، الأحد بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.
وقال ديفيد أجوس أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا: "هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير".
وأضاف: "ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة".
وتابع: "يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا".
وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين وأمام عدد كبير من المشجعين.