50 عاما من العطاء المتواصل.. طلعت مصطفى العقارية تحتفل بيوبيلها الذهبى.. فيديو

50 عاما هى عمر مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية، لم تتوقف يوما عن تقديم جديد للمجتمع المصرى فخلال العقود الخمسة قدمت الكثير من المشروعات التى جعلتها فى الصدارة دائما.





تاسست المجموعة عام 1970 على يد الراحل المهندس طلعت مصطفى كشركة انشاءات، وفى عام 1980 ظهرت رؤية هشام طلعت مصطفى حيث سعى الى تحويل المجموعة الى مؤسسة رائدة فى التطوير العقارى والسياحى واستهدف ترسيخ مفهوم جديد للحياة الكريمة وتبلور ذلك عام، 1986 حيث ظهرت رؤية هشام طلعت مصطفى فى تنمية القرى السياحية المتكاملة فبدأ تنفيذ قرية الروضة الخضراء.





وفى عام 1987 بدأت تنفيذ ثانى مشروعاتها العقارية قرية فيرجينيا بيتش بالساحل الشمالى، وفى منتصف التسعينات اتجهت المجموعة لتقديم مفهوم جديد على السوق المصرى تمثل فى التجمعات السكنية خارج ضواحى العاصمة ففى عام 1994 بدات فى اقامة مشروع الربوة فى مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.





وتميزت الـمجموعة برؤيتها الغير مسبوقة، حيث كان لها الريادة فى إنشاء أول مدينة سكينة متكاملة يٌطورها القطاع الخاص لتصبح نموذج للسكن العصرى الـمتميز - مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة والتى تم تطويرها عام 1997 – ذلك بالإضافة إلى مشروعها العملاق مدينتى الـمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان بالقاهرة الجديدة، والذى بدأت المجموعة فى تطويره عام 2006





كل هذه المشروعات العملاقة قد ساهمت فى تغيير خريطة العمران فى مصر وكانت بمثابة علامات فارقة فى مجال التطوير العقارى.





وإن الفكر الذى طبقته المجموعة فى تطوير المشروعات لا يقتصر على البناء والتشييد فقط بل يمتد ليشمل كل مناحى الـحياة من خدمات وأنشطة تعليمية وطبية، تجارية ورياضية وإجتماعي، وغيرها.





كما إرتقت الـمجموعة بسوق الاستثمار السياحى، حيث إنفردت بتقديم مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالـمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الاسكندرية، بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل - القاهرة، ومؤخرا تم الاعلان عن مشروع فندق فورسيزونز الاقصر.





وتقوم الـمجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف العديد من الشرائح الإجتماعية وتتنوع وحداتها من حيث التصميم والمساحة كى تتوافق مع مستويات الدخول المختلفة وتلبي إحتياجات وطلبات العملاء الـمتنوعة وأسلوب الحياة الذى ينشدونه.





مدينتي – القاهرة الجديدة (بدأ العمل عليها عام 2006):





اشترك فـى تصميمها ثلاث من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فـى تصميم الـمدن الجديدة وهي شركات SASKI،HHCP ،SWA العالمية تحت إشراف شركائهم من المكاتب الهندسية المصرية حيث إنتهت جميعها إلى تصميم مدينة عصرية وروعي فـى تخطيطها توفير الإحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.





تضم "مدينتى" إلى جانب المناطق السكنية الـمختلفة من ڤيلات وعمارات، الـمساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية بالإضافة اإلى الخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكن والمناطق الترفيهية كما تضم الـمدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها تمثل نقطة جذب لتلبى احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى، بما تتيحه من أنشطة يتجسد بها الأنشطة الرياضية المتنوعة وصالات الـمعارض والمؤتمرات ومناطق التسوق الحديثة والـموؤسسات التعليمية الـمختلفة... الخ.





فهى مدينة تقام على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لـ 600 ألف نسمة في 120 ألف وحدة مختلفة وتعمل كإمتداد حضارى للقاهرة الجديدة.





الرحاب – القاهرة الجديدة (بدأ العمل عليها عام 1997):





الرحاب هى أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات ينشئها القطاع الخاص فـى مصر بل وتعد الوحيدة من نوعها، تم تطويرها لتستوعب نحو 200 ألف نسمة، على مساحة 10 مليون متر مربع، تقع مدينة الرحاب فـى قلب القاهرة الجديدة، على بعد 10 دقائق من مصر الجديدة ومدينة نصر حوالى 20 دقيقة من وسط البلد.





تنقسم الـمدينة إالى عشرة مراحل (أحياء) كل منها على مساحة 220 فدان، وكل منهم ذات طبيعة تصميمية خاصة.





تجمع الرحاب بين السكن الراقى والـمساحات الخضراء الشاسعة إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من الخدمات: مراكز تجارية وأسواق تجارية، مراكز طبية، مزيج تعليمى من مدارس ( دولية - لغات - تجريبية وحضانات)، مساجد وكنائس، نادى رياضى وإجتماعى متكامل، شبكة مواصلات خارجية وداخلية خاصة، بنوك وخدمات مصرفية بما يغطى كافة الإحتياجات لقاطنيها وروادها.





الرحاب هى نموذج مثالى لـمجتمع حضاري متكامل قائمًا بذاته.





وسوف تتناول صدى البلد المزيد من المشروعات التى انجزتها المجموعة تباعا فى موضوعات قادمة فى ظل احتفال طلعت مصطفى العقارية هذا العام بيوبيلها الذهبى على مرور 50 عاما على انشائها.