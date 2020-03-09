وزير الآثار: حركة السياحة منتظمة ولا تصدقوا شائعات أعداء مصر ..فيديو

وقال " العناني " خلال حوار خاص ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر أن حركة السياحة منتظمة وادعو لعدم الانسياق وراء الشائعات الأعداء .

وزير الآثار والسياحة أن ظهور فيروس كورونا كان على متن مركب واحدة، وقام أحد الزائرين بنقل العدوى للعاملين بها، وتم تقديم الأطعمة والأدوية للمصابين بفيروس كورونا وغادروا الحجر الصحي. وأضافمكان





وأوضح وزير الآثار والسياحة أنه سيتم لقاء العاملين بالمراكب وجميع مديري المراكب والفنادق والعاملين والمستثمرين لتوجيه إرشادات لهم من قبل وزارة الصحة.



