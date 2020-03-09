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وزير الآثار: حركة السياحة منتظمة ولا تصدقوا شائعات أعداء مصر ..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:13 م
وزير الآثار
وزير الآثار
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ريهام فيكتور
أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، أن هناك زائرين لمصر من جميع أنحاء العالم، ومعدلات الزيارة لمعبد الكرنك خلال هذا الوقت أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.

وقال " العناني "  خلال حوار خاص ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر أن  حركة السياحة منتظمة وادعو لعدم الانسياق وراء الشائعات الأعداء .

وأضاف وزير الآثار والسياحة أن ظهور فيروس كورونا كان على متن مركب واحدة، وقام أحد الزائرين بنقل العدوى للعاملين بها، وتم تقديم الأطعمة والأدوية للمصابين بفيروس كورونا وغادروا مكان الحجر الصحي.

وأوضح  وزير الآثار والسياحة أنه سيتم لقاء العاملين بالمراكب وجميع مديري المراكب والفنادق والعاملين والمستثمرين لتوجيه إرشادات لهم من قبل وزارة الصحة.

وأكد أنه على أى شخص يلاحظ بادرة مرض أن يخطر طبيب الفندق، وكل من لا يلتزم بالتعليمات سيكون هناك عقاب شديد على المنشأة والإدارة، منوها إلى أن جميع العاملين في الأقصر بخير، وجميع السياح يؤكدون أن جو مصر مشمس وصحي جدًا، وهم منبهرون بجو مصر وآثارها.
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