العاطل والخراط.. الداخلية تضبط ورشة لـ صناعة السلاح في الجيزة

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة بالبدرشين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.





أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام كلٍ من خراط "له معلومات جنائية"، عاطل مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بإدارة ورشة كائنة بذات القرية محل إقامتهما لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بداخل الورشة المشار إليها ، وعثر بحوزتهما على عدد 11 قطعة سلاح نارى بندقية آلية، بندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش"محلى الصنع"، وأدوات وأجزاء التصنيع.





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.