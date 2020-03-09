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أخبار البلد

لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين: لا تغيير فى موعد التصويت

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، مساء أمس الأحد، إجراء الانتخابات فى موعدها المُحدد، والمُعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020.

وأوضح ضيف، أنه فى ضوء صدور حكم قضائى، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المُرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى فى العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه من المُقرر أن يتم الإنتهاء من قوائم المرشحين، يوم الأربعاء 11 مارس الجارى، ليتم الإعلان لكافة القوائم بالجرائد الرسمية، يوم الخميس 12 مارس 2020.
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