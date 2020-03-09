لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين: لا تغيير فى موعد التصويت

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، مساء أمس الأحد، إجراء الانتخابات فى موعدها المُحدد، والمُعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020.





وأوضح ضيف، أنه فى ضوء صدور حكم قضائى، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المُرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى فى العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت.



