إصابة اثنين بحروق عقب اشتعال أنبوبة غاز بشاطئ جمصة بالدقهلية

أصيب إثنين بحروق إثر اشتعال انبوبه غاز عقب انقلاب عربة حمص الشام بشاطئ جمصه بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجده يفيد بإصابه إثنين بحروق إثر اشتعال أنبوبة غاز عقب انقلاب بشاطيء جمصة منطقة 15 مايو أمام قرية سيدى يوسف

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابه إثنين بحروق وهم عبدالرحمن عبيد محمد عبد المقصود 22 عاما مقيم سندوب ومصاب

بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الأولى وأحمد أحمد رمضان عارف 9 أعوام مقيم عزبه الصفيح المنصوره

حروق من الدرجة الأولى بالوجه

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.