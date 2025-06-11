ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالدقهلية

حصل "صدى البلد " على أسماء الطلاب الاوائل في الشهادة الاعداديه الازهريه مكفوفين وهم: عمر السيد علي علي خليل" معهد العصافرة المطريه حيث حصل على مجموع 461 والمركز الاول" مكفوفين ".

وحصل ابراهيم احمد محمد عوض" معهد ديسط التابع لادارة طلخا" على مجموع 451 والمركز الثاني وداليا محمود السعيد رضا" معهد منية سمنود التابع لأجا "على مجموع 451 والثاني مكرر.

وحصل محمد وائل احمد علي عجوه" ميت ابو الحسين بأجا " على مجموع 451 الثاني مكرر وحصلت رؤى السيد متولي ابراهيم "معهد صدقا التابع لتمي الامديد" على مجموع 447 الخامس ويوسف السيد عبد العزيز الدريني "معهد شربين بادارة شربين" على مجموع 447 الخامس مكرر ،

حيث اعلنت المنطقه الازهريه اليوم نتائج اوائل الشهادة الاعدادية.