ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

حصل" صدى البلد" على أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى منطقة الدقهلية للعام الدراسي 1446 هجريا و 2024-2025 ميلاديا، حيث حصلت آلاء أحمد المتولي إبراهيم سيد احمد “ معهد طناح التابع لإدارة المنصورة” على المركز الأول بمجموع 510.

وحصل أحمد محمد عبد الفتاح محمد" معهد السنبلاوين النموذجي التابع لادارة السنبلاوين" على المركز الاول مكرر بمجموع 510، كما حصلت خديجه سامح احمد عبد الله محمد “معهد الرحمانيه التابع لاداره ميت غمر ”على مجموع 508 الثالث مكرر ، كما حصل انس احمد كمال طلبه" معهد السنبلاوين النموذجي التابع لادارة السنبلاوين" على مجموع 508 الثالث مكرر، كما حصل يوسف محمد علي محمد" معهد بلقاس التابع لاداره بلقاس" على مجموع 580 الثالث مكرر كما حصل احمد سامح صلاح عبد المقصود" معهد ميت عزون التابع للمنصوره" بمجموع 507 على السادس مقرر وحصلت الروميساء طه عبد الحليم عبد المجيد “معهد طلخا تابع لاداره طلخا” على مجموع 507 والمركز السادس مكرر

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كما حصلت اهداء محمود احمد محمد" معهد برهمتوش التابع للسنبلاوين" على مجموع 507 على المركز السادس مكرر ، كما حصلت رضوى خالد عبد الوهاب" معهد ابو داوود السباخ التابع لتمى الامديد" على مجموع 507 والمركز السادس مكرر كما حصل عبد الله احمد عبد الغني زكي" معهد نبروه اداره نبروه" على مجموع 507 السادس ايضا مكرر.