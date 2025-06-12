مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ونش بموتوسيكل بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين ونش صيانة كهرباء ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق البدالة - المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تصادم بين ونش صيانة كهرباء وموتوسيكل يسفر عن ضحايا

كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ونش صيانة كهرباء ودراجة نارية على طريق البدالة – المنصورة، بطريق دمياط الشرقي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

إصابات خطيرة في الحادث

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشاب علي رضا الشرقاوي علي غنيمة، 20 عامًا، مقيم بقرية البرامون، وإصابة محمد ربيع حكيم، 16 عامًا، من نفس القرية، والذي نُقل إلى المستشفى مصابًا بنزيف في الصدر وجروح قطعية في الرأس.

تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.