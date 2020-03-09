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أخبار العالم

فلسطين تعلن ارتفاع جديد في المصابين بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:40 م
فلسطين تعلن ارتفاع
فلسطين تعلن ارتفاع جديد في المصابين بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت الحكومة الفلسطينية اليوم، الاثنين، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يصل اجمالي عدد المصابين إلى 26 حالة.

ووفقا لموقع "دنيا الوطن" الفلسطيني، قال إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنه من بين الإصابات الجديدة 5 حالات في مدينة بيت لحم، وواحدة في منطقة أرتاح في طولكرم.

وفي وقت سابق، أوضح ملحم أن عدد الحالات، التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم، ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا، من القادمين من الخارج.

ولفت ملحم إلى أن هناك 64 سائحا، منهم 14 سائحا أمريكيا ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحا هولنديا، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.

ودعا ملحم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والتقيد بالحجر المنزلي، مؤكدًا أن هناك إجراءات ستتخذ بحق كل من ينشر الشائعات، وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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