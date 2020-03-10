زوجة الابن هل محرمة على والده الزواج منها بعد وفاته.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.





أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زوجة الابن محرمة على والد الزوج ولا يجوز في يوم ما أن يتزوجها سواء طلقها أو مات عنها ابنه سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها وكان كتب كتاب فقط.





هل زوجة الأب من المحارم .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن زوجة الأب تعد في مقام الأم التي يحرم الزواج بها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يجوز لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها لكن يجوز رؤيتها بملابس «المَهنة» التي تعمل بها في البيت.





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل زوجة الأب من المحارم ؟ أنه يجوز لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها، لقوله تعالى: « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) »النساء.



