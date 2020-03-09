منهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال .. قرار جديد بمنع مطربي المهرجانات من الغناء .. تفاصيل





وجاء نص القرار الذى اصدرته نقابة الموسيقيين الاردنية أن اغانى المهرجانات تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعاير الموسيقية المعروفة.





وأبرز القرار عددا من أسماء المطربين الذين من المقرر أن يتم منعهم منهم حمو بيكا وبصلة والديزل والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وابوليلة وحنجرة والعفاريت وعمرو حاحا واندرو الحاوي وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي وحسن شاكوش والزعيم ومطرية وسواحه وعمر كمال.

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هاني شاكر أعلنت فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

قررت نقابة المهن الموسيقية الأردنية منع مطربى المهرجانات المصريين من الغناء وإقامة حفلات لهم فى الأردن وذلك تضامنا مع قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة المطرب هانى شاكر.