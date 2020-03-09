افتتاح معرض جامعة المنصورة الثاني للمنتجات الوطنية

افتتح الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدطتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين معرض جامعة المنصورة الثاني للمنتجات الوطنية والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





جاء ذلك بحضور لفيف من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع و مديري الإدارات بالجامعة، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الخميس الموافق 26 مارس الجاري.



ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بما رآه من حُسن التنظيم وأشار إلى أن المعرض يضم عددًا من الأجنحة لعرض منتجات عددًا من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية بتخفيضات كبيرة وتسهيلات في السداد وذلك بالتعاون مع أكبر المصانع والشركات الوطنية منها مصانع توشيبا العربي، وايت ويل، فريش للأجهزة الكهربائية، شركة الدقهلية ديتكس للملابس، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بجانب مشاركة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأهلي المصري، وعددًا من مصانع وشركات الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والكهربائية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عرض العديد من المنتجات الغذائية والمنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل.



وأكد الدكتور محمود المليجي على أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية، ودعم الشركات والمصانع المصرية من خلال عرض سلعها ومنتجاتها بالمعرض، وتعريف أفراد المجتمع بهذه الخدمات والسلع، تحقيقًا لمبدأ التكامل بين الجامعة والمؤسسات والمصانع والشركات المصرية والترويج لمنتجاتهم، ولفت إلى أن المعرض يشارك به أكثر من (47) شركة ومصنع، وعدد من المشاريع الصغيرة الناشئة.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عطية إلى أهمية تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المُجتمع المُحيط بها من خلال إقامة مثل هذه المعارض التي تعمل على تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإقامة المعرض عليها وتقسيمها لمساحات مختلفة، وتوزيعها على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض لعرض سلعها ومنتجاتها.



الجدير بالذكر أنه قد سبق لجامعة المنصورة أن نظمت المعرض الأول للمنتجات الوطنية خلال الفترة من 9 - 19 ديسمبر 2019م، وشهد خلال فترة إقامته إقبالًا كثيفًا من الجمهور على كافة المنتجات المعروضة من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية المُشاركة في فعاليات المعرض وقُدر عدد المترددين على المعرض خلال هذه الفترة بـ 12 ألف و522 زائر، هذا وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالًا من الجمهور هي المفروشات والأدوات المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية.