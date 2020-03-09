بعد تعليق الدراسة في السعودية.. ما نظام «البلاك بورد» للتعليم عن بعد؟

بعد قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس بداية من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت الرياض في الاعتماد رسميا علي نظام التعليم عن بُعد حيث تتيح وزارة التعليم للطلاب التعليم عن بعد في حالات الضرورة لتلبية احتياجاتهم في المذاكرة أو نتيجة غيابهم عن المدارس لأي ظرف أو طارئ.





وستكون خدمة التعليم عن بعد متاحة من خلال منظومة التعليم الموحدة " منصة المدرسة الافتراضية " وقنوات عين دروس حيث تقدم المدرسة الافتراضية محتوى وأنشطة تعليمية رقمية وبيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب والمعلم وتواصل فعال بين المدرسة وأولياء الأمور.





يذكر أن برنامج بلاك بورد كلوبريت، تم اتباعه في الجامعات السعودية منذ التسعينيات بهدف رفع كفاءة التعليم.





ويمكن البرنامج الطالب من الوصول إلي الفصول الافتراضية للطلبة والمساعدة علي متابعة المحاضرات واستيعاب المناهج عن بعد، حيث يساعد البرنامج في تقديم الواجبات والاختبارات والتقارير، وعرض المناهج من خلال العروض والصور والفيديوهات لكافة الطلبة مع مراعاة اختلاف الفروض الفردية.





ويمتاز البرنامج بأنه بسيط ولا يحتاج لخبرة في التشغيل كما أنه مدعوم بأكثر من لغة العربية والإنجليزية، ويعمل علي أجهزة الكمبيوتر والجوالات والأيفون.



