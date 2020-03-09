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أخبار البلد

هاني يونس يعلق على أنباء وجود خلافات داخل الحكومة بسبب تعطيل الدراسة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:36 م
هاني يونس
هاني يونس
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محمود مطاوع
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يعقد اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، ولم تتخذ الحكومة قرار بتعطيل الدراسة ، ولم يكن هناك خلافات بين الوزراء بشأن تعطيل الدراسة.


وأضاف "يونس" خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه إذا تم اتخاذ اَي قرار سوف يتم الإعلان عنه فورا.


وجاءت تدوينه يونس كالتالي: "للعلم بس مكتش اجتماع مجلس الوزراء النهارده، ورئيس الوزراء نفسه فى اجتماعات خارج المجلس من الصباح
وللعلم برضه مخدناش قرار بتعطيل الدراسة، ولو خدنا هنعلنه، طيب هنخبيه ليه؟ .. مش قلنا من الأول مش هنخبى حاجة، وللعلم كمان مفيش خلافات حصلت بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة، لأن زى ما قلت مكنش فيه اجتماع، لو فيه حاجة جديدة هنعلنها زى ما حصل وبيحصل
نهدا شوية على نفسنا بأه".
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