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رياضة

أول قرار لـ VAR في مصر.. إلغاء هدف لـ الجونة في مرمى الإسماعيلي

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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نور عادل
ألغى حكم الـ VAR ابراهيم نور الدين، هدفا لنادي الجونة  في مباراته امام منافسه الاسماعيلي التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الاسماعيلية في اطار الاسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الممتاز.

تلقى احمد ياسر ريان تمريرة، من زميله اسلام محارب داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في مرمى الاسماعيلي.

وعقب العودة الي تقنية الفيديو VAR وحكمها ابراهيم نورالدين قرر الغاء الهدف بداعي التسلل كأول هدف يلغى في الدوري المصري بتقنية الفيديو.

وجاء تشكيل الاسماعيلي: 
حارس مرمى … محمد مجدى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا
أمامهم .. محمد الشامى -أحمد مدبولى
خط الهجوم .. باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.


وجاء تشكيل الجونة كالأتى :
حراسة المرمى : إسلام طارق .
خط الدفاع : جوناثان نجويم ، لؤي وائل ، محمود الجزار ، باسم علي .
خط الوسط : أكرم توفيق، سيرج أكا ، عمرو بركات .
خط الهجوم : آلان تشيامابادي ، إسلام محارب، أحمد ريان .

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