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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:45 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى  463 حالة وفاة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو  9172 حالة.

كما وصلت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في أوروبا إلى 500 حالة.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن  خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالميًا أصبح حقيقيًا بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.

ونصحت المنظمة الدول  التي تشهد انتشار الفيروس بوقف المدارس وتعليق الفعاليات.

وأوضح رئيس المنظمة أن  77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.
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