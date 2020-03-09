AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لحماية الأرواح والتراث الإنسانى..محافظ أسوان يوجه بوضع خطة عمل لحل مشكلة المياه الجوفيه

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:42 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإعداد دراسة علمية متكاملة لتحديد الأحياء السكنية والمواقع الآثرية المتضررة والتى تعانى من هذه المشكلة، مع وضع خطة عمل لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تقوم على الإستفادة من المياه الجوفية النقية سواء بالآبار الحالية بالشلال أو المقترح عملها للقضاء على ظاهرة ضعف وإنقطاع مياه الشرب بالمناطق الساخنة والتى تقع معظمها على مرتفعات جبلية. 

وذلك من أجل حماية وسلامة أرواح المواطنين والثروة العقارية ، وأيضًا التراث الإنسانى المتمثل فى المناطق الآثارية داخل مدينة أسوان والتى تعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق. 

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل جذرى لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية بحوالى 12 منطقة بمدينة أسوان برئاسة المحافظ وحضور رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضًا مديرى الرى والإسكان والتخطيط العمرانى والمكتب الفنى والمشروعات.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق والإعداد الجيد لعقد مؤتمر مع اللجنة العلمية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتى الزقازيق و أسوان ، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الرى ، فضلًا عن مديرى الجهات المختصة لوضع الملامح النهائية للتنفيذ الفعلى للمرحلة الأخيرة والتى تشمل التكلفة والتمويل و البرنامج الزمنى لطرح هذه المشروع الحيوى للتخلص من مشكلة المياه الجوفية بإعتباره من أكبر التحديات الحالية. 

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى بالتوازى مع إيجاد حلول سريعة لتداعيات إرتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على حياة المواطنين وخاصة بالعمارتين 11 و 12 التابعة لبنك الإسكان بحى العقاد ، بجانب أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق من خلال البدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة لسحب المياه بهذه المواقع. 

الجدير بالذكر بأن الدراسات والأبحاث المتعلقة بمراحل مشروع خفض المياه الجوفية بمدينة أسوان شارك فيها العديد من الكيانات البحثية العلمية المتخصصة حيث تم البدء بالمرحلة الأولى والتى ركزت  على إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ، بينما تم التركيز فى المرحلة الثانية على دراسة أسباب المشكلة وطبيعة كل منطقة طبقًا للتضاريس. 

وقد قام فريق العمل العلمى بمشاركة 6 جهات علمية وجامعية وتنفيذية قام بأخذ جسات وعينات من مناطق متفرقة فى طريق السادات و أيضًا مناطق خور عواضة والسيل الجديد والريفى وهو الذى أتبعه وضع حلول قابلة للتطبيق بمواصفات فنية .

اقرأ أيضًا:

لحماية الأرواح والتراث الإنسانى..محافظ أسوان يوجه بوضع خطة عمل لحل مشكلة المياه الجوفيه
لحماية الأرواح والتراث الإنسانى..محافظ أسوان يوجه بوضع خطة عمل لحل مشكلة المياه الجوفيه
لحماية الأرواح والتراث الإنسانى..محافظ أسوان يوجه بوضع خطة عمل لحل مشكلة المياه الجوفيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب شكاوى المواطنين.. محافظ أسوان يكلف بحل مشكلة المياه الجوفية بنفق السد العالي

استجابة سريعة ..محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة المياه الجوفية بحى العقاد..صور

محافظ المنوفية يوجه المسئولين بسرعة حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية بخاتي

ستيكر ولون موحد.. هذا ما تفعله أسوان لضبط سير التوك توك

تنفيذي أسوان: تحذيرات هامة من المحافظ للمسئولين وإجراءات رادعة للمقصرين .. التنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية لتكثيف حملات إزالة التعديات والإخلاء الإداري.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إجراء غشيم.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ إثيوبيا.. فيديو

السيسي يوجه بإطلاق إستراتيجية صناعة السيارات في مصر

بين الأمس واليوم .. شوبير وابنه مصطفى مع رئيس النادي الأهلي.. شاهد

جاد شويري يكشف تفاصيل انتحار كارول سماحة

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

حكاية طفل مدينة نصر.. قلعوه هدومه ولمسوا أجزاء حساسة من جسده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار