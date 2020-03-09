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وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة قرار الحكومة بتعطيل الدراسة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:35 م
دكتور طارق شوقى وزير
دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أننا نعاني خلال تلك الفترة من سوء استخدام السوشيال ميديا، مؤكدا أنها سببت للجميع حالة عانينا منها لمدة 3 سنوات حتى قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أنه لا صحة لوجود اجتماع بمجلس الوزراء اليوم لتعطيل الدراسة وهو غير صحيح مثلما زعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع وزير التربية والتعليم اننا في حاجة إلى التفكير بهدوء بشكل علمى واتخاذ القرارات الهامة مؤكدا أن الحالة التي نشاهدها عبر وسائل التواصل الإجتماعي لا تساعد على اتخاذ القرار الصحيح لأنه يتم الحصول على المعلومات من مصادر غير موثوقة. 

وأشار الدكتور طارق شوقي الى أن تعليق الدراسة لا يمكن ان يتم الا بموافقة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى مؤكدا أنه لا يوجد بمصر ما يستحق أن يثير كل هذا الجدل والخوف والأوضاع آمنة بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم إنه لن يتم نقل طالب الى السنة التالية الا باستكمال المحتوى والمضمون الدراسى المطلوب منه.

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