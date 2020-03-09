الأنبا إبراهيم اسحق يترأس الاجتماع الدوري لسينودس الكاثوليك

ترأس صاحب الغبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، الاجتماع الدوري للسينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي بدأ اليوم، ويستمر لمدة أربعة أيام، بدار الانبا اسطفانوس بالمعادي.





وقال الأنبا باخوم النائب البابوي لشؤون الإيبارشية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن السينودس بدأ بالإرشاد الروحي لصاحب النيافة الانبا يوسف ابو الخير، وتحدث عن أهمية الاصغاء لكلمة الله ولروحه القدوس.





وكان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، شارك في حفل رسامة الأنبا بشارة مطران لإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، بعد فصلها عن المناي، وقال إن بعد تأسيس ابراشية جديدة في أبوقرقاص، يصير عدد الايبارشي اتمنى 8 ، مشيرا إلى أنها عطية من الله تبعث الفرح والحماسة.





وأضاف أنه في مسيرة نمو كنيستنا في مصر وفي فترة لاتزيد على 4 سنوات، بفضل صلاة ومساهمة أبناء الكنيسة ومحبتهم. فقد تمت سيامة عدد 6 أساقفة ،4 من بينهم في غضون ال 6 شهور الأخيرة" .





وذكر بطريرك الكاثوليك أسباب تقسيم إيبارشية المنيا، وإنشاء إيبارشية جديدة، قائلا إن حياة الكنيسة في تطور ونمو مستمرين في اساليب الخدمة التي عليها ان تواكب التحديات الحديثة والقوانين التي قد تحتاج الى اعادة نظر لتناسب وتتوافق مع متطلبات الازمنة.