للنجاة من كورونا.. وفاة عشرات الإيرانيين بسبب الخمور المغشوشة

بعد انتشار الشائعات بشأن دور المشروبات الكحولية في الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" الذي تسبب في مقتل الآلاف في العالم وإصابة عشرات مئات الآلاف حول العالم، لجأ إيرانيون كثيرون إلى الخمور لكنها حصدت أرواحهم أيضا.





وبحسب "خبر آنلاين" الإيراني، قال المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية جندي شابور في الأحواز إن 265 شخصًا أصيبوا بالتسمم جراء تناول الكحول المغشوشة في الأحواز.





وأضاف أن 22 آخرين فقدوا حياتهم إثر التسمم.





كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى وفاة 7 آخرين في مدينة الكرج.





وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إنه خلال اليومين الماضيين، تسمم أكثر من 300 شخص في محافظة خوزستان بسبب استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة، وتوفى 20 منهم.





في المقابل، توفي 16 شخصا فقط في خوزستان إثر الإصابة بفيروس كورونا.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت ما لايقل عن 23 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.بحسب "بي بي سي فارسي".





وأضافت أنها سجلت نجو 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وتابعت أن إجمالي عدد المصابين تجاوز 7 آلاف شخص، وزعمت أن ثلث المصابين بفيروس كورونا تعافوا من المرض.



