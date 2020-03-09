الأنبا مرقس يصلى عيد نياحة البابا كيرلس بكنيسة العذراء بشبرا الخيمة





صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم، القداس الالهي، بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بشبرا الخيمة.





واشترك مع الأنبا مرقس آباء كهنة الكنيسة، وحضر الصلوات عدد غفير من شعب الكنيسة، خاصة في ذكرى الاحتفال بعيد نياحة البابا كيرلس السادس ال49.





وحرص الأنبا مرقس على تفقد المشارع القائمة بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بشبرا الخيمة، ومتابعة أحوال شعب الكنيسة هناك.





ونظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية شبرا الخيمة لقاء لشباب الإيبارشية، بكنيسة مارجرجس شبرا البلد (المطرانية)، بحضور صاحب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها و القمص بولس جورج كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة.





وبدأت فعاليات اليوم بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا مرقس، ومحاضرتين لصاحب النيافة الأنبا مرقس والقمص بولس جورج مع فقرة أسئلة مفتوحة وورش عمل وفقرات متنوعة في حضور عدد كبير من شباب الإيبارشية.