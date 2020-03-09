AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا مرقس يصلى عيد نياحة البابا كيرلس بكنيسة العذراء بشبرا الخيمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
كتب – سامح سلام

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم، القداس الالهي، بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بشبرا الخيمة.

واشترك مع الأنبا مرقس آباء كهنة الكنيسة، وحضر الصلوات عدد غفير من شعب الكنيسة، خاصة في ذكرى الاحتفال بعيد نياحة البابا كيرلس السادس ال49.

وحرص الأنبا مرقس على تفقد المشارع القائمة بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بشبرا الخيمة، ومتابعة أحوال شعب الكنيسة هناك.

ونظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية شبرا الخيمة لقاء لشباب الإيبارشية، بكنيسة مارجرجس شبرا البلد (المطرانية)، بحضور صاحب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها و القمص بولس جورج كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة.

وبدأت فعاليات اليوم بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا مرقس، ومحاضرتين لصاحب النيافة الأنبا مرقس والقمص بولس جورج مع فقرة أسئلة مفتوحة وورش عمل وفقرات متنوعة في حضور عدد كبير من شباب الإيبارشية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطران أبو تيج يترأس صلوات ترقية 6 كهنة إلى درجة القمصية

أسقف السويس يترأس صلاة سيامة 3 شمامسة في رتبة دياكون للخدمة بالإيبارشية

سيامة 40 شماسا للخدمة بكنيسة مارجرجس والشهداء بشبرا الخيمة

مطران شبرا الخيمة يصلي القداس الختامي لصوم يونان بمقر المطرانية .. صور

سيامة 6 كهنة جدد للخدمة بـ إيبارشية البحيرة ومطروح

سيامة ٩ كهنة جدد للخدمة بإيبارشية شبرا الخيمة.. صور

ترشيحاتنا

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الإخوان في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

أخبار الفن.. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 59 حالة

بسبب كورونا .. اجتماع عاجل في وزارة الشباب والرياضة

ماذا لو تعطلت الدراسة بـ عين شمس بسبب كورونا ؟ الجامعة ترد

حال تعطيل الدراسة .. جامعة حلوان تضع 3 طرق للتعليم عن بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار