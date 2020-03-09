حريصون على إتمام الاتفاق.. وزير الري: مصر لم تخرج بـ بيانات مثيرة مثل إثيوبيا بعد مفاوضات سد النهضة

قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الخزانة الأمريكية بذلت مجهودا كبيرا لإتمام مباحثات ومفاوضات سد النهضة





وأضاف محمد عبد العاطي، في تصريحات تليفزيونية، " إعلان إثيوبيا عدم التوقيع كان صدمة بالنسبة إلى الجميع، ولم تكن هناك أي علامة ترصد اتجاه إثيوبيا إلى رفض التوقيع".









وتابع محمد عبد العاطي " مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات، وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".









وأكمل محمد عبد العاطي "مصر لم تخرج بـ بيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يصدر بيانات يقلب بها الرأي العام؛ ولم نتبع هذا الأسلوب".









وأكد محمد عبد العاطي "هذا يشير إلى حرصنا على إيصال رغبة مصر في التوصل لأى اتفاق لـ ضمان حقوق مصر وتوفير حقوق التنمية لـ إ ثيوبيا".



