موعد إجراء اختبارات وتدريبات ترقي المعلمين 2020 عبر هذا الرابط

ويتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف (معلم ، معلم أول) في المجالات التالية :

الاتجاهات الحديثة في مجالات : التخطيط والتدريس.

استراتيجيات التدريس الفعال.

التدريس في الفصل عالي الكثافة.

القياس والتقويم التربوي.

توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم.

سمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

المنهج متعدد التخصصات وأهميته.

استراتيجيات إدارة الصف الفعالة.

الأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب.

يتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف (معلم أول أ ، معلم خبير) في المجالات التالية :

مهارات التخطيط الاستراتيجي.

مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

أنماط القيادة التربوية الفعالة.

الكفايات اللآزمة للتوجيه والإشراف التربوي.

أخلاقيات العمل.

المنهج متعدد التخصصات وأهميته.

مهارات المدرب التربوي الفعال.

توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي.

دور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد.

أساليب تقييم أداء العاملين.