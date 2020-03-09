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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي فاردي أمام أستون فيلا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:59 م
جيمي فاردي
جيمي فاردي
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إسماعيل محمود
قاد جيمي فاردي، مهاجم نادي ليستر سيتي، فريقه لاكتساح نادي أستون فيلا برباعية نظيفة، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

فاردي حل بديلًا في الدقيقة 59، ليوقع على الهدفين الثاني والثالث للثعالب، موقعًا على أول أهدافه في عام 2020، ورافعًا رصيده من الأهداف للهدف 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة والعشرين كالآتي:

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 19 هدفًا.

أوباميانج، ارسنال، 17 هدفًأ

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفًا.


ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.

تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 13 هدفًا.

دومينيك كالفيرت، إيفرتون، 13 هدفًا.
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