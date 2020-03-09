ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي فاردي أمام أستون فيلا

قاد جيمي فاردي، مهاجم نادي ليستر سيتي، فريقه لاكتساح نادي أستون فيلا برباعية نظيفة، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





فاردي حل بديلًا في الدقيقة 59، ليوقع على الهدفين الثاني والثالث للثعالب، موقعًا على أول أهدافه في عام 2020، ورافعًا رصيده من الأهداف للهدف 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة والعشرين كالآتي:



