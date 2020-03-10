الصحة تكشف تفاصيل ارتفاع إصابات كورونا لـ59 حالة: تحول نتائج 21 منهم لـ سلبية

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 59 حالة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على "قناة أون أي"، أن هناك 21 حالة جاءت نتيجتهم سلبية بعد الاشتباه بإصابتهم بكورونا ومن بينهم الحالة الأولى للأجنبى الذى كان حاملًا للفيروس وتعافى وخرج.





وأوضح خالد مجاهد ، أن هناك 20 حالة ظهرت اليوم وجاءت نتيجتهم سلبية وفى طريقهم للتعافي.





وتابع خالد مجاهد، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها، أمس الاثنين، هي 4 حالات (3 مصريين وسيدة أجنبية) وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.



