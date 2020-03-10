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توك شو

مش هناخد إجازات.. وزير التعليم يطمئن المصريين: كورونا لا يصيب الأطفال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إنه في حالة تعليق الدراسة بسبب كورونا لابد أن يستوفي الطالب المقررات الدراسية التي كان من المفروض أن يتعلمها . 

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، و يذاع على «القناة الأولى»:«بنقول يا جماعة مش هناخد اجازة .. ولو اتأخرنا شهرين بسبب الكورونا هنفضل في السنة الدراسية ومش هننقل على السنة اللي بعدها الا لما نخلصها»؛ مستنكرا الدعوات عبر السوشيال ميديا لتعليق الدراسة. 

وأكد شوقي، أن البرازيل والهند والعديد من الدول لم يعلقوا الدراسة لأن الفيروس لا يصيب الأطفال؛ قائلا: «إذا استقر الرأي على تعطيل الدراسة سوف يتم تعطيلها ودراسة المقررات في الصيف». 

وأشار شوقي، إلى أن قلق أولياء الأمور على أولادهم من الإصابة بفيروس الكورونا قلق مشروع؛ مطالبا المصريين بعدم الانصياع وراء الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا والحصول على المعلومة من جهات الدولة المعنية. 

وأوضح شوقي، أن مجلس الوزراء فيه إدارة لـ الأزمات وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. 
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