بسبب زواج المثليين.. منع عرض فيلم رسوم متحركة في 4 دول خليجية

قررت عدد من الدول العربية منع عرض فيلم الرسوم المتحركة «أونورد - المضي قدما»، أحدث أفلام شركة بيكسار، لما تضمنه من إشارة إلى زوجتين مثليتين.





وشملت قائمة الدول التي قررت منع عرض الفيلم الجديد، كل من الكويت، و عمان، و قطر، والسعودية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام في هوليوود.





وتظهر في الفيلم شخصية سبيكتر، ضابطة الشرطة، التي أدت دورها، صوتيا، لينا ويث. وتعد أول شخصية مثلية تظهر في أفلام ديزني-بيكسار.





واستخدمت سبيكتر كلمة " girlfriend" أو "عشيقتي أو حبيبتي" في هذا النص: "ليس من السهل أن تكون والدة ... ابنة حبيبتي جعلتني أفرد شعري".





ووفقا لوسائل لعدد وسائل الإعلام الأجنبية، فإن روسيا تحايلت على بعض المناظر المتعلقة بالموضوع، وذلك بتغيير تلك الكلمة إلى "شريكة"، وتجنبت ذكر "جنس" شخصية سبيكتر، وهي شخصية مساعدة في الفيلم.